Adana istiklalin ilham kaynağı oldu

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, 5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayımladı. Dağlı, mesajında Kurtuluş Savaşı'na ilham kaynağı olan şehrin Adana olduğunu belirterek, "Adanalıların işgal güçlerine karşı bir asır önce gösterdiği tavır bağımsız Türkiye'ye temel teşkil etti" dedi. Mustafa Kemal Paşa'nın henüz Samsun'a çıkmadan 7 ay önce kurtuluşun tüm planlarını Adana'da yaptığını belirten Milletvekili Dağlı, "Canlarını verdiler ve bize güzel bir vatan bıraktılar. Son işgal askerinin de Çukurova'yı terk ettiği 5 Ocak 1922'de göndere çekilen bayrağımız asla inmeyecek. Hepimiz görevlerimiz süresince şehitlerimize layık olarak bu vatana hizmet vermeye devam edeceğiz. Adana'mızın Kurtuluş Bayramının 99'uncu yılını yürekten kutluyorum" dedi.