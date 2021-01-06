EYP yakalayan polis ve bekçiler ödüllendirildi

GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçiler yılbaşı gecesinde yaptıkları yol kontrolü sırasında araç içerisine gizlenmiş halde el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, dikkatleri sayesinde patlayıcının bulunmasını sağlayan polis ve bekçiler ise Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek tarafından ödüllendirildi. Yılbaşı gecesinde yol kontrolleri sırasında görev yapan polis ve bekçiler araç içerisine gizlenmiş halde EYP ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Patlayıcının ele geçirilmesinde emeği geçen polis ve bekçiler Emniyet Müdür Cengiz Zeybek tarafından düzenlenen törende ödüllendirildi. Zeybek, "Arkadaşlarımız çok değerli bir çalışma yaptılar. Duyarlı ve hassas çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızı hediyelerle ödüllendiriyoruz. Başarılı çalışmalarınızın devamını bekliyoruz. Tüm teşkilat personellerimize örnek olacak bir davranış. Gaziantep Valimize de arkadaşlarımızın başarı belgesiyle ödüllendirilmesi için teklifte bulunacağız" diye konuştu.