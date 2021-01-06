Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Gaziantep emin adımlarla

Gaziantep emin adımlarla

Gaziantep FK, Ankaragücü engelini Maxim ve Enver’in golleri ile aşarak zirveye yürüdü. Ligde fırtına gibi esen kırmızı-siyahlı ekip taraftarına büyük heyecan yaşattı

Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
Gaziantep emin adımlarla
Süper Lig'in 17. haftasındaki Gaziantep FK sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü Maxim'in 69, Enver'in 90. dakikalarda attığı gollerle 2-0 yendi. Karşılaşmaya kontrollü başlayan Gaziantep FK ilk yarıyı golsüz berabere kapattı 0-0. İkinci 45 dakikada tüm kozunu oynayan teknik direktör Marius Sumudica yaptığı değişikliklerle oyuna hareket getirdi. 69. dakikada Muhammet Demir'in pasıyla buluşan Maxim perdeyi açtı. 1-0. Oyuna sonradan giren Enver 90'da son sözü söyledi. 2-0. Maç bu skorla sona erdi. Gaziantep FK puanını 31'e çıkararak zirveye ortak oldu.

Sumudica sinirlendi
Rakip takımın oyunu soğuttuğu gerekçesiyle itiraz eden Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica'ya maçın hakemi Alper Ulusoy, sarı kart gösterdi. Sumudica, karara sinirlenerek elindeki su şişesini yere fırlattı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep emin adımlarla
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA