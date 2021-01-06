Gaziantep emin adımlarla

Süper Lig'in 17. haftasındaki Gaziantep FK
sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü
'nü Maxim
'in 69, Enver
'in
90. dakikalarda attığı gollerle 2-0 yendi.
Karşılaşmaya kontrollü başlayan Gaziantep FK
ilk yarıyı golsüz berabere kapattı 0-0. İkinci 45
dakikada tüm kozunu oynayan teknik direktör Marius Sumudica
yaptığı değişikliklerle
oyuna hareket getirdi. 69. dakikada Muhammet
Demir'in pasıyla buluşan Maxim
perdeyi açtı.
1-0. Oyuna sonradan giren Enver
90'da son
sözü söyledi. 2-0. Maç bu skorla sona erdi. Gaziantep FK puanını 31'e çıkararak zirveye ortak oldu.
Sumudica sinirlendi
Rakip takımın oyunu soğuttuğu gerekçesiyle itiraz eden Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica'ya maçın hakemi Alper Ulusoy, sarı kart gösterdi. Sumudica, karara sinirlenerek elindeki su şişesini yere fırlattı.