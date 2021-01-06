Gaziantep emin adımlarla Gaziantep FK, Ankaragücü engelini Maxim ve Enver’in golleri ile aşarak zirveye yürüdü. Ligde fırtına gibi esen kırmızı-siyahlı ekip taraftarına büyük heyecan yaşattı

Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL