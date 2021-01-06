Melih ABİ: Yaya yolları kapatıldı ama nedenini anlatmak gerek

Şehit Bulvarı ve Turgut Özal'daki bazı yaya geçitleri iptal edildi.Çok sıkmış.Bu gerçekse iyi oldu.Araçların arasında geçen insanların can güvenliği tehlike altındaydı.Aslında yapılırken dikkat edilmesi gerekirdi.Bu yaya geçitleri zaten yeni yapılmış.Madem böyle bir niyetiniz vardı hatta vatandaşı düşünüyordunuz neden bunu yaparken düşünmediniz.Eğer yaya geçitlerinin birbirine çok yakın olarak kapatıldığını söylüyorsanız sorun yok.Ama bir yap bir boz gerçekten sıkıntılı bir durum.Kimin hesabına çalışıyorsunuz.Bedava mı yaptırıyorsunuz onları?FOTOĞRAF Yüreğir'de Hakkı Polat İmam Hatip Lisesi'nin olduğu sokak. Yani Kazım Karabekir Mahallesi 4228 sokak olarak biliniyor. Gördüğünüz gibi yolun bitimi kapatılmış. Normal şartlarda buranın açık olması gerekir. Her halde birileri keyif için kapatmış! Garip bir şekilde yani. Okul yolunun açık olması gerekir! Bugünlerde pandemi nedeniyle okul kapalı olabilir. Ama okullar açıldığında öğrenciler nereden ve nasıl geçecek? İnsanların işini kolaylaştıracağımız yerde birileri faydalansın diye zorlaştırıyoruz. Sokak geliyor sonrasında bitiyor. Yolun düzenlemesi böyleyse zaten orada da bir yanlışlık var. Çıkmaz sokak olmaz.