Mersin’de doğaseverler kış ortasında denize girdi

YURDUN büyük bölümünde soğuk hava etkili olurken, Mersin'in Bozyazı ilçesinde doğasever çevreci bir grup, 2021 yılının ilk haftasında denize girerek mavi suların keyfini çıkardı. Her sene yeni yılın ilk günü denize giren ve bu sene 7'ncisini düzenleyen çevreci Turkuaz Grup üyeleri, bu yılki etkinliği sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı gecikmeli olarak pandemi kurallarına da riayet ederek gerçekleştirdi. Bozyazı Turkuaz Grup Lideri Dr. Bahadır Karakoç, Aydıncık, Bozyazı, Anamur, Gazipaşa gibi Taşelinde yer alan bölgede 365 gün denize girilebileceğini göstermek istediklerini söyledi. Karakoç, bölgede turizmin sadece yaz ile sınırlı olmadığını, deniz kıyısında bulunan bölgede yüzme gibi bir sporu yaygınlaştırmayı, böylelikle lisanslı sporcular ve şampiyonlar çıkarmayı amaçladıklarını kaydetti.