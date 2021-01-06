Mersin’in sevilen doktorunu korona aldı

MERSİN'İN tanınmış hekimlerinden, yaklaşık yarım asırdır sağlık alanında görev yapan dahiliye uzmanı Dr. Soyer Şimşek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Mersin'deki Özel bir hastanede görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Şimşek, 15 Aralık 2020 tarihinden bu yana Kovid-19 tedavisi gördüğü tedavi gördüğü Toros Devlet Hastanesinde hayata gözlerini yumdu. 71 yaşındaki evli ve iki çocuk babası olan Şimşek'in ölümü yakınlarını ve meslektaşlarını yasa boğarken Şimşek'in ölümü ile birlikte Mersin'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında hayatını kaybeden doktorların sayısı 7'e yükseldi.