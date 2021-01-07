HATAY Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Bayrakçıoğlu, Kovid-19'u yendi. Yaklaşık 20 gün önce yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra önce evinde karantinaya alınan daha sonra tedavisi devlet hastanesinde devam eden Bayrakçıoğlu'nun hastalığı yendiği açıklandı. Hatay Devlet Hastanesi Tanıtım ve İletişim Birimi tarafından yapılan açıklamada, "Başhekimimiz Dr. Mahmut Bayrakçıoğlu Kovid-19'u yenerek yeniden aramıza dönmüş bulunmaktadır. Başhekimiz Dr. Mahmut Bayrakçıoğlu'na Hatay Devlet Hastanesi çalışanları adına tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hep birlikte hayırlı bir 2021 yılı geçirmelerini diliyoruz" denildi.