Genel Cerrahi Uzmanı koronavirüse yenildi

MERSİN'DE Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Doğan Yıldırım, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Toros Devlet Hastanesi'nden emekli olan 74 yaşındaki Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Doğan Yıldırım, emekli olduktan sonra işyeri hekimliği yapmaya başladı. Rahatsızlık duyarak Koronavirüs testi yaptıran ve pozitif çıkan Yıldırım, durumunun ağırlaşmasından dolayı kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 20 gündür, Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Doktor Doğan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.