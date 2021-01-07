Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Genel Cerrahi Uzmanı koronavirüse yenildi

Genel Cerrahi Uzmanı koronavirüse yenildi

BEKİR COŞKUN
Giriş Tarihi: 7.1.2021 ABONE OL
Genel Cerrahi Uzmanı koronavirüse yenildi
MERSİN'DE Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Doğan Yıldırım, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Toros Devlet Hastanesi'nden emekli olan 74 yaşındaki Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Doğan Yıldırım, emekli olduktan sonra işyeri hekimliği yapmaya başladı. Rahatsızlık duyarak Koronavirüs testi yaptıran ve pozitif çıkan Yıldırım, durumunun ağırlaşmasından dolayı kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 20 gündür, Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Doktor Doğan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Genel Cerrahi Uzmanı koronavirüse yenildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA