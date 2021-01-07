İçel İdmanyurdu’na sürpriz ziyaret

MERSIN'DE Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit
, Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden İçel İdmanyurdu
takımıyla bir araya geldi. Kulüp Başkanı Metin Saltık
ve oyuncularla antrenman öncesi buluşan Başkan Özyiğit
, tatlı ikramında bulunarak, takıma şampiyonluk yolunda başarılar diledi. TEKNIK direktör İbrahim Baş
ve oyuncularla sohbet eden Başkan Özyiğit
, Mersinli futbolseverlerin takımdan şampiyonluk beklediğini söyledi. Bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Başkan Özyiğit
, takımın şampiyonluk kupasını Mersin'e getireceklerine inandığını belirtti.