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’na sürpriz ziyaret

Giriş Tarihi: 7.1.2021 ABONE OL
İçel İdmanyurdu’na sürpriz ziyaret
MERSIN'DE Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden İçel İdmanyurdu takımıyla bir araya geldi. Kulüp Başkanı Metin Saltık ve oyuncularla antrenman öncesi buluşan Başkan Özyiğit, tatlı ikramında bulunarak, takıma şampiyonluk yolunda başarılar diledi. TEKNIK direktör İbrahim Baş ve oyuncularla sohbet eden Başkan Özyiğit, Mersinli futbolseverlerin takımdan şampiyonluk beklediğini söyledi. Bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Başkan Özyiğit, takımın şampiyonluk kupasını Mersin'e getireceklerine inandığını belirtti.
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İçel İdmanyurdu’na sürpriz ziyaret
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