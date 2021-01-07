İçel İdmanyurdu’na sürpriz ziyaret

MERSIN'DE Yenişehir Belediye Başkanı, Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edentakımıyla bir araya geldi. Kulüp Başkanıve oyuncularla antrenman öncesi buluşan, tatlı ikramında bulunarak, takıma şampiyonluk yolunda başarılar diledi. TEKNIK direktörve oyuncularla sohbet eden, Mersinli futbolseverlerin takımdan şampiyonluk beklediğini söyledi. Bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayacaklarını ifade eden, takımın şampiyonluk kupasını Mersin'e getireceklerine inandığını belirtti.