İskenderun’da evde sağlık hizmetleri sürüyor

HATAY'DA koronavirüs salgınına karşı çalışmalarını ilçe genelinde yoğun bir şekilde sürdüren İskenderun Belediyesi, Evde Sağlık Hizmetine de yeni yıl dada ara vermeden devam ediyor. Kültür Müdürlüğüne bağlı ekipler, yatağa bağlı, yaşlı veya hasta vatandaşlara, ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini evlerinde veriyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlara kısa sürede dönüş yapan birim, sağlık teknikerleri aracılığıyla serum, iğne, pansuman gibi ön sağlık hizmetlerini gibi vatandaşlara ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Fatih Tosyalı," Belediye olarak yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya yeni yılda da devam ediyoruz" dedi.