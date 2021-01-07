Kürebeli Yaylası görsel şölen sunuyor

ADANA'NIN kuzeyinde bulunan Tufanbeyli ilçesinin Kürebeli Yaylası kışın ortasında eşsiz manzaralar sunuyor. Dağdaki kar ile kurak geçen kış nedeniyle henüz yeşil kalan bozkırların doğal gölet ile buluşması görenleri hayran bıraktı. Saimbeyli Orman İşletme Müdürü Ayhan Uyaroğlu'nun objektifine yansıyan kareleri, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Ergü, sanat ve doğa tutkunlarını, 2 bin rakımlı Kürebeli Yaylasında korona virüsten uzak doğa tatiline davet etti. Tufanbeyli ilçesinin doğaseverler için adeta bir görsel şölen sunduğunu kaydeden Başkan Remzi Ergü, "Her mevsim farklı bir renk cümbüşü ile doğaseverleri kendine hayran bırakan bol oksijenli Kürebeli Yaylamız kışın ortasında adeta tabloya dönüştü" dedi.