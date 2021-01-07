Melih ABİ: Kapaklardan su sızıyor önlem alınması lazım

Eski Baraj regülatörünün durumu aynen fotoğraftaki gibi.Su tutmak için kapakların bazısı kapalı.Okurumuz fotoğrafını çekip yollamış.İki kapak açık.Diğerleri kapalı.Kısmi akış vererek su tutuluyor görünen bu.Ama kapalı kapaklardan su sızması var.Hem de öyle böyle değil!Kapalı olmasına rağmen ciddi bir şekilde su sızıyor.Önlem alınması lazım.Orada bir arıza var demektir.Yarın su zorlamayla bu sızıntıların olduğu bölümleri genişletir.Daha büyük bir sorun çıkabilir.Bir an önce bu kapaklardaki sorunun çözüme kavuşmalı.ÖZELLİKLE bu dönemde temizliğe o kadar çok ihtiyacımız var ki… Maske mesafe hijyen diyoruz.Ama buna riayet eden çok az.Adı üstünde temizlik.Bu evinizde olur, sokakta olur, geçtiğiniz yollarda olur.Her yerde olur.Fotoğraf havaalanı arkasında çamurlu kanalın olduğu yerde çekilmiş.Hatta yolun temizliğine bakılırsa yeni düzenleme yapılmış ve asfalt dökülmüş.Ama birileri gelmiş çöpünü dökmüş.Yazıktır günahtır hatta insanlara saygısızlıktır.O yolu yüzlerce insan kullanıyor.Kendine saygın olmayabilir ama çevrene biraz saygılı olsana kardeşim.