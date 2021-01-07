Muz üretimindeki artış ithal ürünü bitirecek

ADANA Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, muz seralarının Türkiye'de yaygınlaşmaya başladığını ve 2 yılda üretilen muzun 450 bin tondan 850 bin tona çıktığını kaydetti. Türkiye'deki muz tüketimiyle yapılan üretimin aynı seviyeye geldiğini belirten Doğru, ilerleyen süreçte ülkede ithal muza gerek kalmadan kaliteli yerli muz ile bu ihtiyacın tamamen karşılanacağını ifade etti. Sevilen meyvelerden tropikal iklimin yaşandığı bölgelerde yetişen muzun Türkiye'deki üretimi, yoğunlukla Mersin ve Antalya'da yapılıyor. Alanya ve Anamur muzu olarak isim yapan yerli muz türlerinin Türkiye'deki muz ihtiyacını karşılamadığı bildirildi. 2018 yılından itibaren hazine destekli verilen kredilerle birlikte birçok çiftçi muz serası kurulmaya başlandı.