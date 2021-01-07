Önce ikaz sonra ceza

GAZİANTEP'TE sıkı bir şekilde yapılan koronavirüs önlemleri denetiminde maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal edenler önce ikaz ediliyor, ihlalin tekrarında ise ceza kesiliyor. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yaptığı korona virüs önlemleri denetiminde son 10 gün içinde maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal eden 699 kişi ikaz edildi. Virüsün bulaşmasını önlemede hayati önemde görülen kuralı ikinci kez ihlal eden 899 kişiye ise idari yaptırım uygulandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, ekiplerin şehir ve ilçe merkezlerinde yaptığı maske ve mesafe denetimlerinin aralıksız sürdüğünü belirterek, kuralı ilk kez ihlal eden kişilerin ikaz edildiğini, tekrarlı ihlallerde ise idari yaptırım uygulandığını belirti. Zeybek, son 10 gün içinde ilk kez ihlal yapan 699 kişinin ikaz edildiğini, 899 kişi hakkında ise idari yaptırım işlemi gerçekleştirildiğini bildirdi.