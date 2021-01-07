Sumudıca: Kaliteli 2,3 oyuncuya ihtiyacımız var

SÜPER Lig'in 17. haftasında konuk ettiği'nü 2-0 yenen'nin teknik direktörü Marius Sumudica,dedi. Maçı kazanmak için çok çaba harcadıklarını belirten Sumudica,dedi. Sumudica, lider olmanın önemli olmadığını önemli olanın puan toplamak olduğunu ifade ederek,dedi.