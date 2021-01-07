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Sumudıca: Kaliteli 2,3 oyuncuya ihtiyacımız var

Giriş Tarihi: 7.1.2021 ABONE OL
Sumudıca: Kaliteli 2,3 oyuncuya ihtiyacımız var
SÜPER Lig'in 17. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, "Önemli olan liderlik değil topladığımız 31 puandır" dedi. Maçı kazanmak için çok çaba harcadıklarını belirten Sumudica, "Zemin gerçekten çok kötüydü. Zeminden şikayetçiyim. Eğer bu takımı desteklemeye devam ederlerse biz kaldığımız yerden devam ederiz" dedi. Sumudica, lider olmanın önemli olmadığını önemli olanın puan toplamak olduğunu ifade ederek, "31 puan önemli bizim için. 4 maçımız daha var ne kadar puan alırsak o kadar avantajlıyız. Transfer döneminde kaliteli 2,3 oyuncuya ihtiyacımız var" dedi.
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Sumudıca: Kaliteli 2,3 oyuncuya ihtiyacımız var
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