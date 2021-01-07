Yüreğir cazibe merkezi olacak

ADANA'DA Yüreğir Belediyesi'nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından yürütülen "2020 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı" kapsamında desteklenen 'Adana Gastronomi Merkezi, Yöresel Ürünler ve El Sanatları Merkezi' projesi Vali Süleyman Elban başkanlığında gerçekleştirilen törenle imzalandı. Vali Süleyman Elban ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir tarafından imzaları atılan proje kapsamında, Yüreğir Millet Bahçesi içerisinde Adana'nın gastronomik ürünlerinin hazırlanması, tanıtılması, yerli ve yabancı turistlere sunumunun yapılabileceği "Adana Yöresel Ürünler ve Mutfak Sanatları Merkezi" kurulacak. Aynı yerde kadın kooperatiflerinin işletebileceği, Adana'nın yöresel ve el sanatları ürünlerinin sergi ve satışının yapılabileceği otantik taş kaplama sergi ve satış evleri de yapılacak. Proje ile Adana'nın mutfak kültürünün korunmasını, yiyeceklerin resmi bir kurum himayesinde proje ortakları desteğinde kayıt altına alınarak ileriki nesillere aslına uygun şekilde aktarılması hedefleniyor.