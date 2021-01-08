Adana’da son 92 yılın en kurak kışı yaşanıyor

ADANA 92 yıllık yağış ortalamasının altında kaldı, tarım arazileri risk altında. Meteoroloji 6. Bölge Müdürü Serdar Aygün, "Türkiye geneli yağışlar normaline göre yüzde 50.1 azaldı" dedi. Yağış miktarındaki azalma nedeniyle ülke genelinde etkili olan kuraklık, Adana'da etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji verilerine göre Adana, 2020 yılında son 92 yıllık yağış ortalamasının altında kaldı. Soğan ve buğday gibi tarım ürünleriyse suya ihtiyaç duyarken, tarladaki kuraklık belirtileri dikkat çekti. Türkiye'de yağışların azalması ile başlayan 'meteorolojik kuraklık' kısa zamanda barajlarda etkisini gösterdi. Sonbahar aylarında ülkeye beklenen yağışların düşmemesi' 'tarımsal kuraklık' tehlikesini beraberinde getirdi. Ülkenin en önemli tarım üretim merkezlerinden olan Adana'da ise kuraklık etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden elde ettiği verilere göre Adana, 2020 yılında metrekareye 523 kilogram yağış ile 670.4 kilogram olan son 92 yıllık yağış ortalamasının altında kaldı. Meteoroloji 6. Bölge Müdürü Serdar Aygün, Türkiye geneli yağışların normaline göre yüzde 50.1 azaldığını söyleyerek, "Tüm bölgelerde yağışlarda azalma olmuştur. Bölgesel olarak ise en fazla azalma yüzde 62.9 ile İç Anadolu'da, yüzde 53.5 ile Karadeniz'de gerçekleşmiştir. Akdeniz'de ise yüzde 46.6 oranında azalma söz konusudur" dedi.