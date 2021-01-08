Dilencilere para cezası

KAHRAMANMARAŞ'TA polis ekipleri çoğunluğu çevre illerden gelen dilencileri engellemeye yönelik uygulama yaptı. Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde ana cadde ve sokaklar başta olmak üzere, tüm kavşaklarda dilenci şahıslara yönelik uygulama yapıldı. Çevre illerden Kahramanmaraş'a geldiği tespit edilen 8 dilenci şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan uygulamada dilencilik yaptırıldığı tespit edilen 9 çocuk muhafaza altına alındı. Dilencilik yapan 8 kişiye idari ceza yazılırken, 9 çocuk ailelerine teslim edildi. Aynı kapsamda yapılan uygulamada merkezi cadde, bulvarlar ve kavşaklarda satış yapan, kağıt toplayan 18 kişi men edildi.