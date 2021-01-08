Hatay’da toplu iş sözleşmesi imzalandı

HATAY'DA Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, HAKİŞ'e bağlı Hizmet-iş Sendikası Hatay İl Başkanlığı ile yaptığı müzakereler neticesinde Belediye Kadrolu İşçi Personelinin hak ve alacaklarını kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladı. Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın makamında; Hizmet-İş Sendikası Hatay İl Başkanı Ercan Salcan, Belediye Başkan Yardımcıları ve sendika yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile imzalandı. Hizmet-İş Sendikası Hatay İl Başkanı Ercan Salcan yaptığı konuşmada; "Antakya Belediye Başkanımız Sayın İzzettin Yılmaz ile Hak-İş Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikamıza üye olan işçi personelimizin hak ve alacaklarını koruyan toplu iş sözleşmemizi imzalamanın sevinci içerisindeyiz. Başta Belediye Başkanımız Sayın İzzettin Yılmaz olmak üzere, Başkan Yardımcılarımız Orhan Mursaloğlu, Abdullah Okur, daire müdürlerimiz ve teknik ekip personellerimize Hizmet İş Sendikası Hatay İl Başkanlığı yönetimi olarak teşekkür ediyoruz. Bu sözleşme ile personellerimizin hak ve alacakları Belediyemizin ve Sendikamızın güvencesi altında olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.