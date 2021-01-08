Niğde kayak merkezine kavuşuyor

NİĞDE'NİN uzun yıllardır hasret olduğu kayak merkezinin büyük bir bölümü tamamlandı. Niğde Çiftlik Yolu Keten Çimen Yaylasında geçtiğimiz yıl yapımına başlanan kentin tek kayak merkezininim yapımında sona geliniyor. Niğde ile ilgili projelerin aşamalarını yakından takip eden AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin; Kurum ziyaretlerine ve yapımı devam eden projeleri yakından takip ediyor. Kayak merkezinin son durumunu incelemek için bölgeye giden AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin yetkililerden kayak merkezinin yapımı ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Milletvekili Gültekin kısa bir süre sonra tamamlanarak hizmete girmesi planlanan 2180 metre rakımdaki Niğde Ketençimen Kayak Merkezinin tamamlanmasına çok kısa bir zaman kaldığını belirtti. Gültekin, "Yapımı devam eden Ketençimen Kayak Merkezimizde incelemelerde bulunduk. Kayak merkezimizin inşaatı hızla devam ediyor. Yüzde 95 oranında yapımı tamamlanan tesisimizi çok yakın zamanda tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Niğde'mizin kış turizmine önemli katkı sağlayacak kayak merkezimizin ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Niğde her şeyin en iyisine layıktır" dedi. Niğde'nin tamamlanmasına kısa bir süre kalan ve bu kış hizmet vermesi beklenen kayak tesislerine Niğde'nin yanında, Nevşehir, Aksaray ve güney illerinden de yoğun ilginin olması bekleniyor. Kayak Merkezi 70.557 m2 alana 2 etap şeklinde kuruluyor. Tesislerde, bölgeye kaymak için gelenler için taş yapıdan oluşan Kayak evi ve Sosyal tesis, kafeterya, 20 adet kamelya, 500 araçlık otopark, yürüyen bant, vatandaşların güvenliği için güvenlik kamera siste, 1 km uzunluğunda telesiyej, dekoratif aydınlatma, doğal pist de yer alıyor.