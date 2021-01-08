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Sosyal mesafe uyarısı yapıp kumar oynadılar

’da pandemi nedeniyle kapalı olması gereken kıraathaneye yapılan baskında 16 kişi kumar oynarken yakalandı. Kıraathanenin girişinde “sosyal mesafeye uyalım” uyarısının bulunması dikkat çekti

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 8.1.2021 ABONE OL
Sosyal mesafe uyarısı yapıp kumar oynadılar
Adana'da pandemi nedeniyle kapalı olması gereken kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı alan polis baskın düzenledi. İş yerine yapılan baskında, 16 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 50 bin 880 lira idari para cezası kesildi. Mühürlenen kıraathanenin girişinde "sosyal mesafeye uyalım" uyarısının da olması dikkat çekti.

50 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Kentteki bir kıraathanenin yasak olmasına rağmen açık olduğunu ve kumar oynandığı bilgisine ulaşan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Barbaros Mahallesi'ndeki kıraathaneye baskın yapan polis, 16 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Ekipler, kıraathanedekiler pandemi kurallarına uymamaktan 3 bin 180'er liradan 50 bin 880 lira para cezası kesti.

MÜHÜRLENDİ
Kıraathanenin camında 'maskesiz girilmez' ve duvarlarında 'sosyal mesafe kurallarına uyunuz' uyarlarının bulunması ise dikkat çekti. Kıraathane mühürlenerek kapatılırken bu sırada ceza yiyen bazı kişiler, kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.
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Sosyal mesafe uyarısı yapıp kumar oynadılar
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