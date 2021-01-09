Avokado çekirdeğini getirene indirim

Türkiye'de en çok tüketilen ve üretilen meyveler arasında yer almaktadır. Faydalı yağları ve yüksek protein barındıran avokado, yağ ve protein açısından oldukça zengin bir üründür. En büyük kazanç kaynaklarından biri olan avokadonun çekirdeklerinin fidana dönüştürülmesiyle ekonomiye katkı sağlamak amacıyla Groseri mağazalarında; üç adet Avokado çekirdeği getiren müşterilere, yeni avokado ürün alımında kasada anında 5 TL indirim uygulanmaktadır. Kampanya müşteriler tarafından büyük ilgi ile karşılandı.