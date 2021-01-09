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çekirdeğini getirene indirim

Giriş Tarihi: 9.1.2021 ABONE OL
Avokado çekirdeğini getirene indirim
AVOKADO Türkiye'de en çok tüketilen ve üretilen meyveler arasında yer almaktadır. Faydalı yağları ve yüksek protein barındıran avokado, yağ ve protein açısından oldukça zengin bir üründür. En büyük kazanç kaynaklarından biri olan avokadonun çekirdeklerinin fidana dönüştürülmesiyle ekonomiye katkı sağlamak amacıyla Groseri mağazalarında; üç adet Avokado çekirdeği getiren müşterilere, yeni avokado ürün alımında kasada anında 5 TL indirim uygulanmaktadır. Kampanya müşteriler tarafından büyük ilgi ile karşılandı.
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Avokado çekirdeğini getirene indirim
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