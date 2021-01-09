İslahiye’ye 150 milyonluk yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye ilçesinin alt yapı çalışmaları için bugüne kadar 150 milyon TL harcandığını açıkladı. Şahin, alt yapı sorunları biten ilçede artık "Kültürel Belediyecilik" çalışmalarına ağırlık verileceğini belirtti. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil belediyeleri ile OSB tarafından temin edilen 60 bin tabletin dağıtımına İslahiye ilçesinde devam edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçenin altyapısına 150 milyon TL'lik yatırım yapıldığını söyledi. Şahin, "UNESCO Geçici Miras Listesi'nde olan Yesemek'in tanıtımıyla büyük destek getiriyor. Ama en önemlisi ilçe ekonomisi. Sulu tarım, gıda üretimi, bunun için sanayi altyapısı ve limana ulaştırma. İslahiye bunlarla tam bir cazibe merkezi ve kutup yıldızı oluyor. Şuna inanıyorum Ankara'da elimiz güçlü, başımızda valimiz koordine ediyor. Bize düşen ne ise ekiplerle bu gücü koordine ediyoruz. Dalga dalga bu güzellik bütün Gaziantep'e ve bölgeye yayılıyor" dedi. Vali Davut Gül ise, eksik kalan sorunların teker teker giderildiğini söyleyerek, "Düzbağ Projesi açılış töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep'e bir sözü vardı. Özetle 'Gaziantep'in her projesinin arkasındayım yanındayım' diyor. Bugün Kılavuzlu Barajı için önemli olan bu. Gaziantep'in sorunları teker teker Cumhurbaşkanımızın desteğiyle çözülüyor. Eksik kalanlar adım adım yapılacak" diye konuştu. Gaziantep AK Parti Milletvekili Nejat Koçer ise, çok geniş üretim alanı olan tarımsal ürünleriyle öne çıkan ilçede yapılan yatırımların başında Kılavuzlu Barajı ve sulama üniteleri olduğunu söyledi. İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ile AK Parti Gaziantep milletvekillerine Kılavuzlu Barajı için teşekkür ett