Milli atletlerimiz Mersin’e bayıldı

MERSIN'DE kamp yapangünde çift idmanlaiçin hazırlanıyor. Atletizm Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan ve 1 Ocak'ta başlayıp 31 Ocak'ta sona erecek Atletizm Milli Takım kampınıziyaret etti. Demir, 2021'e ertelenen'na kota almak için hazırlıklarını'nde günde çift idmanla sürdüren sporculara başarılar diledi. MERSIN'IN havası ve tesislerin çok iyi olduğunu, kampın verimli geçtiğini belirten milli atlet Emin Öncel,dedi.