Milli atletlerimiz Mersin’e bayıldı

MERSIN'DE kamp yapan Atletizm Milli Takımı
günde çift idmanla Tokyo Olimpiyat Oyunları
için hazırlanıyor. Atletizm Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan ve 1 Ocak'ta başlayıp 31 Ocak'ta sona erecek Atletizm Milli Takım kampını Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir
ziyaret etti. Demir, 2021'e ertelenen Olimpiyat Oyunları
'na kota almak için hazırlıklarını Mersin Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi
'nde günde çift idmanla sürdüren sporculara başarılar diledi. MERSIN'IN havası ve tesislerin çok iyi olduğunu, kampın verimli geçtiğini belirten milli atlet Emin Öncel, "Kampımız iklim koşulları ve tesisin her anlamda iyi olması ile verimli geçiyor. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde 2 idman yapıyoruz. Hedefimiz öncelikli olarak Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almak. Bunun için varımızı yoğumuzu ortaya koyarak, olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"
dedi.