Öğrenci yerleştirme ve burs sıralama sınavı 12 Haziran’da

Doğu Üniversitesi, 2021-2022 öğretim yılı için yapacağı "KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı"nın tarihini açıkladı. Yakın Doğu Üniversitesi, sınavı, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü ile Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele'de belirlenen sınav merkezlerinde tek oturum halinde gerçekleştirecek. Sınava, KKTC vatandaşı öğrenciler ile eğitim hayatının son dört yılını KKTC'de tamamlayan Türkiye vatandaşı öğrenciler katılabilecek. Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı'na giren öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki 20 fakülte, 3 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan 225 lisans ve ön lisans programını tercih etme ve yerleştirme hakkına sahip olacaklar. Öğrencilerin, en geç 11 Haziran 2021 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor. Adaylar, sınav sonrasında üç bölüm tercihi yapabilecekler. Yerleştirme işlemi öğrencinin sınav sonucuna ve kontenjan sayısına bağlı olarak tercih yapılan bölümler arasından yapılacak. Kolejlerden mezun olan veya olacak olan öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi'nin tüm bölümlerine belirlenen kontenjanlar çerçevesinde GCE A'Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O'Level, SAT, ACT, sınav sonuç belgeleri ile de kayıt yaptırabilecekler.