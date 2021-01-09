Pes dedirten dolandırıcılık! Başkasının ineklerini satacaklardı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 kişi sosyal medya üzerinden büyükbaş hayvan satışı için ilan verdi. Zonguldak'tan şahıslarla irtibata geçen bir kişi 240 bin lira karşılığında büyükbaş hayvan satın almak için anlaştı. Zonguldak'tan Nizip ilçesine gelen şahsı, Karkamış ilçesi civarında bir ahıra götürerek hayvanları kendisine gösteren 3 şüpheli şahsın durumlarından şüphelenen müştekinin dikkati sayesinde dolandırıcılar alıcıyı orada bırakarak kaçtı.Adı açıklanmayan alıcının şikayeti üzerine harekete geçen polisin yaptığı operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, kimliği tespit edilen 3. şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.