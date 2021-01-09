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Pes dedirten ! Başkasının ineklerini satacaklardı

'te sosyal medya üzerinden ilan vererek başkasına ait inekleri satmaya çalışan 3 kişi, ’tan gelen alıcının şüphelenmesi üzerine kaçtı. Polis ekipleri iki şüpheliyi yakalarken diğerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 9.1.2021 22:39 ABONE OL
Pes dedirten dolandırıcılık! Başkasının ineklerini satacaklardı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 kişi sosyal medya üzerinden büyükbaş hayvan satışı için ilan verdi. Zonguldak'tan şahıslarla irtibata geçen bir kişi 240 bin lira karşılığında büyükbaş hayvan satın almak için anlaştı. Zonguldak'tan Nizip ilçesine gelen şahsı, Karkamış ilçesi civarında bir ahıra götürerek hayvanları kendisine gösteren 3 şüpheli şahsın durumlarından şüphelenen müştekinin dikkati sayesinde dolandırıcılar alıcıyı orada bırakarak kaçtı.
Adı açıklanmayan alıcının şikayeti üzerine harekete geçen polisin yaptığı operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, kimliği tespit edilen 3. şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
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Pes dedirten dolandırıcılık! Başkasının ineklerini satacaklardı
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