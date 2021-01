Şahincan moral verdi

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde bugün deplasmanda saat 13.30'da Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Gaziantep Futbol Kulübü hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-siyahlı ekipte futbolcuları maça, Şahinbey Belediyesi'nin maskotu Şahincan uğurladı. Şahincan futbolculara ve teknik ekibe moral verdi



SAKATLIK HABERİ CAN SIKTI!

Öte yandan Sivasspor maçı öncesi sakatlıklar ve cezalar can sıkıyor. Sakatlığı bulunan Kana Bıyık, Dicko ve Sousa uzun süre sahalardan uzak kalacak. Gaziantep ekibinde, teknik patron Marius Sumudica ile futbolcular Alin Tosca ve Junior Morais de sarı kart cezaları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak

Tahmazoğlu: Maçlara gitmeye çalışıyorum

TEKNIK direktör Sumudica, Şahincan ve Şahinbey Belediyesi'nin ziyaretinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak sporu her zaman desteklediklerini belirterek, "Gaziantep FK takip ediyoruz. Fırsat buldukça maçlara da gidiyorum. Gaziantep FK başarısı bölgemizde gençlerimizin spora yönlenmesi açısından oldukça önemli" dedi.