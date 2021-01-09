Şırdanların altına esrar gizledi

, bagajındaki içi dondurulmuş şırdan dolu bidonların alt kısmına gizlenmiş 39 kilo 850 gram esrar ele geçirilen otomobilin sürücüsü İ.E. (38), tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde, ekipler narkotik köpeği 'Uzi' ile arama yaptı. Uzi'nin otomobilin bagajında bulunan, içerisinde dondurulmuş şırdan (Yöresel yemek) olan bidonlara tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Aramada, dondurulmuş şırdanların altına gizlenmiş 31 paket halinde toplam 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.