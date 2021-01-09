Tatlı patatesi tanıtıyorlar

tatlı patatesin anavatanı kabul edilen Hatay'ın Arsuz ilçesi Pirinçlik mahallesinde üreticiler öncelikle tatlı patatesin tatlısını tanıtmak sonra da fidesini ülke geneline yaymak için harekete geçti. Tatlı patatesin Türkiye'de üretim merkezinin kendi mahalleri olduğunu ifade eden Arsuz Pirinçlik Mahalle muhtarı Kasım Uğur, "Tatlı patatesin birkaç çeşit tüketimi var. Biz burada tatlı olarak da yiyoruz. Haşlanan patatesleri hamur haline getirip baklava gibi dilimlenmiş arasına ceviz serpilen tatlısını da yapıyoruz. Şıra olarak da sulandırılmış pekmez kullanıyoruz, doğal tatlandırma olduğu için çok sağlıklı" diye konuştu. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyelerinin çalışmalarıyla tatlı patatesi tanıtmaya çalıştıklarını da vurgulayan Muhtar Kasım Uğur, "Kaymakamımız da bize destek oluyor. Ayrıca firmalarla da görüştük, tatlı patates fidesi yetiştirip buradan Türkiye ye dağıtmayı planlıyoruz" dedi.