Yanmaktan son anda kurtarıldı

bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangında alevler içerisinde yanan pompacının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'ndeki petrol istasyonunda meydana gelmişti. Yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili 2 kişi yaralanmıştı. Yaşanan olayın hemen ardından bir görevlinin yanma anı ise ise iş yeri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, alev alan bir pampacı sağa sola koşuştururken, etrafındakiler tarafından söndürülmek isteniyor. Durumu gören bir başka iş yeri çalışanı ise yangın söndürme tüpünü çalıştırarak önce pompacıya, daha sonra da istasyonun yanan bölgesine müdahale ediyor.