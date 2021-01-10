Bozyazı’da son taş işçileri kapışılıyor

Bozyazı ilçesinde taş duvar ustalığı yapan 54 yaşındaki Ömer Yalçın, 35 yıldır taşlara çekiç ve murç ile şekil vererek, işleyip sanata dönüştürerek ekmeğini taştan çıkarıyor. Bozyazı'da yıllardır taş işçiliğiyle uğraşan öve son taş işçileri arasında yer alan Ömer Yalçın, bugün yok olmaya yüz tutan mesleğinin inceliklerini genç kuşağa anlatamadıklarını ve hiç bir gencin bu işi yapmak istemediğini belirtiyor. Bu sanatın gelecek kuşaklara aktarılması için çırak bulamadıklarını ifade eden Yalçın, Bozyazı'da bu sanatı yapan 4-5 kişinin kaldığını, kendileri ile birlikte bu sanatın da yok olacağından dolayı üzüldüğünü söyledi