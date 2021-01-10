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’e 500 yataklı yeni hastane yapılıyor

Sağlık Bakanlığı ’e 500 yataklı yeni bir hastane yaptıracak. ilçesinin yeni gelişen bölgesi olan Beykent’e yapılacak hastane inşaatına yakında başlanacak

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 10.1.2021 ABONE OL
Gaziantep’e 500 yataklı yeni hastane yapılıyor
Sağlık Bakanlığı tarafından Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine 500 yataklı bir hastane yaptırılacak. Şehitkamil'in Beykent bölgesine yaptırılacak hastanenin, hızla gelişen Beykent ve Kuzeyşehir bölgelerinin yanı sıra Organize Sanayi Bölgesi'ne hizmet vermesi öngörülüyor. Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte hastanenin yapılması planlanan bölgeyi ziyaret ederek araziyi inceledi. Vali Gül, Şehitkamil Belediyesi tarafından alt yapı ve arazi düzenlemesi yapılan bölgede yapılacak hastanenin kentin sağlık alt yapısına önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Gaziantep'in, Ortadoğu'nun sağlık üssü olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Vali Davut Gül, "Beykent bölgesine 500 yataklı hastane proje süreci başladı. Hastaneyi şehrimize kazandıran Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin Koca, Adalet Bakanımız sayın Abdülhamit Gül, milletvekillerimiz, Büyükşehir ve Şehitkamil belediye başkanlarımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.
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Gaziantep’e 500 yataklı yeni hastane yapılıyor
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