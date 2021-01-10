Gölpınar’da kartpostallık görüntüler

Gölpınar Gölü eşsiz doğası ve manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu. Afşin ilçesine bağlı Akçırı Mahallesi'nde bulunan Gölpınar Alabalık Tesisi, manzarasıyla adeta görsel şölen sunuyor. Gölün etrafında eşsiz doğanın içerisinde güzel vakit geçirmek için geldiklerini söyleyen doğaseverler, "Asma köprüyü kullanarak karşı tarafa geçiyoruz ve doğayla baş başa kalarak bu güzelliğin tadını çıkarıyoruz. Özellikle fotoğraf çekmek için harika bir mekan. Mutlaka buraya gelip buranın manzarasını görsünler" dedi.