Kilis zeytininde verim ve fiyat arttı

önemli zeytin üretim merkezlerinden Kilis'te 280 bin dekarda yetiştirilen zeytinde elde edilen yüksek rekolte ve fiyat artışı üreticileri memnun etti. Oylum Höyük kazılarında 4 bin 500 yıllık zeytin çekirdeğine rastlanılan Kilis'te üretilen zeytin ve zeytinyağı, aroması, kendine has tadıyla mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 263 bin dekarda yağlık, 17 bin dekarda sofralık zeytin üretimi yapılan kentte bu sezon yaklaşık 80 bin ton rekolte elde edildi. Hasadın sonuna gelinen Kilis sofralık zeytininin kilogramı ortalama 7 liradan satışa sunuluyor, zeytinyağı ise 25 ile 30 liradan alıcı buluyor. Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, zeytin üretiminde kentin önemli bir yere sahip olduğunu, kazılarda ortaya çıkarılan 4 bin 500 yıllık zeytin çekirdeği ve kalıntılarının da Kilis'in "zeytinin anavatanı" olduğunu gösterdiğini belirtti. Kilis zeytinyağında polifenol değerlerinin yüksek olduğunu dile getiren Özdemir, "Diğer illerin zeytinyağına nazaran Omega 7 asidinin olması zeytinimizi diğerlerinden ayırıyor" dedi.