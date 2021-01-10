Kumar oynayan 6 kişiye 44 bin 100 lira ceza

bir işyerinde kumar oynayan 6 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 44 bin 100 lira para cezası ile cezalandırıldı. Reyhanlı ilçesi Şükrü Kanatlı Caddesi'nde bulunan bir işyerinde alkol tüketildiği ve kumar oynandığına dair ihbar alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hemen harekete geçti. İşyerine yapılan baskında 2 masa etrafında toplam 6 kişinin kumar oynadıkları tespit edildi. Kumar araç ve gereçlerine el koyan polis, kumar oynayan E.D., B.Ö, İ.V., H.C.O. H.Ş. ve M.E.Ş. isimli şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kuralarına uymadıkları için 6 bin 300'r lira para cezasıyla cezalandırdı. Toplam 44 bin 100 lira para cezasının kesildiği işyerinden kaçan bir kişide gece bekçileri tarafından yakalandı. Ayrıca tabelası olmayan bahse konu işyeriyle ilgili alkol sunumu yapmak ve mekan içerisine müşteri almak konularından Belediye ile gerekli yazışma yapılarak, işyeri hakkında gerekli idari para cezası tatbik edileceği bildirildi.