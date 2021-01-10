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Kurtuluş Kupası Bayrak Yarışı çekişmeli geçti

Giriş Tarihi: 10.1.2021 ABONE OL
Kurtuluş Kupası Bayrak Yarışı çekişmeli geçti
MERSIN'IN merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında '3 Ocak Kurtuluş Kupası Bayrak Yarışı' düzenledi. 64 sporcunun katıldığı yarışma, Çağdaşkent Mahallesi'nde bulunan 68'liler Ormanında koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yapıldı. Atletizm İl Temsilciliği'nin işbirliğiyle organize edilen yarışmada, sporcular birlik ve beraberlik içinde koştu. Kurtuluş Kupası Bayrak Yarışı'na bir ampute sporcu da ilgi gösterdi. Yarışmada birinciliği Mersin Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, ikinciliği Tarsus Belediyesi Spor Kulübü, üçüncülüğü ise Mersin Yüksel Spor Kulübü elde etti.
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Kurtuluş Kupası Bayrak Yarışı çekişmeli geçti
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