Kurtuluş Kupası Bayrak Yarışı çekişmeli geçti

MERSIN'IN merkez ilçe'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamındadüzenledi. 64 sporcunun katıldığı yarışma,'nde bulunan 68'liler Ormanında koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yapıldı.'nin işbirliğiyle organize edilen yarışmada, sporcular birlik ve beraberlik içinde koştu.na bir ampute sporcu da ilgi gösterdi. Yarışmada birinciliği, üçüncülüğü iseelde etti.