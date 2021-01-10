Osmaniye’de Yer Fıstığı Müzesi temmuzda açılıyor

fıstığının ekiminden tüketimine kadar olan sürecin anlatılacağı Osmaniye Yer Fıstığı Müzesi'nin temmuz ayında ziyarete açılması planlanıyor. İl Genel Meclisi tarafından projesi hazırlanan ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansınca (DOĞAKA) finanse edilen, halen inşaatı devam eden müze ile yer fıstığının hem daha fazla tanıtılması hem de tarımsal kültürünün gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Müzede, yer fıstığının ekiminden tüketimine, nakliyesinden kullanım alanlarına kadar birçok unsur, bal mumu heykeller ve sesli sunumlar aracılığıyla ziyaretçilere aktarılacak. Mimarisi kabuklu yer fıstığı şeklinde olan müze hakkında, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlici, hazırladıkları projenin DOĞAKA tarafından finanse edildiğini ve Osmaniye'ye turizm açısından önemli bir eser kazandıracaklarını söyledi. Müzede yer fıstığı hakkında her şeyin görülebileceğini ifade eden Gizlici, "Müzemizin içinde yer fıstığının hem tarihçesi hem de ekilişinden üretimine ve sofralara gelene kadar olan hikayesini balmumu heykeller ve sesli sunumlarla ziyaretçilere aktaracağız" dedi.