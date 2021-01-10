Öyle tepki verdi esrar bulundu

bir evde narkotik Köpeği Öyle'nin de yardımı ile yapılan aramada 322 uyuşturucu hap ve 6 kilo 200 gram esrar bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Defne İlçe Jandarma Komutanlığı Sinanlı Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma ve kullanmaktan yakalanan E.A. isimli şahsın uyuşturucuyu, B.A. isimli şahıstan temin ettiğini söylemesi üzerine E.A.'nın evinde arama yapıldı. Jandarma E.A.'nın Sinanlı Mahallesi'nde narkotik Köpeği Öyle'nin yardımı ile yaptığı aramada, 5 gr Metamfetamin, 322 adet Captagon hap, 6 kilo 200 gr Kubar Esrar, 47 Kök Hint Keneviri Bitkisi, 40 litre sahte içki, 2 Adet Hassas Terazi ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaya yarayan düzenek buldu. Olayla ilgili ev sahibi E.A. gözaltına alındı.