Polis yol kenarında yaralı şahin buldu

İskenderun İlçesinde radar uygulaması yapan trafik polisleri, yol kenarında yaralı bir şahin buldu. Buldukları yaralı Şahin'i Dörtyol Doğa Koruma Milli Parklar şefliğine teslim ederek tedavi altına alınmasını sağladı. İskenderun Trafik Şube ekipleri Karayılan Mahallesi Kantara mevkiinde radar uygulaması yaparken, yol kenarında çırpınan bir Şahin gördü. Yaralı olduğu tespit edilen Şahin'i yakalayıp koruma altına alan ekipler, olayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Adana 7. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliğine haber verdi. Yaralı Şahin'in bulunduğu Kantara mevkiine gelen Doğa Koruma ve Milli Partlar ekipleri, yaralı Şahin'i trafik polislerinden teslim alarak tedavisi yapılmak üzere şefliğe götürüldü.