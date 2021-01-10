Ürün zenginliğine salep eklendi

Anamur ilçesinde muz, çilek, avokado üretiminin yanı sıra yabani orkide olarak da bilinen salep üretimi de yapılmaya başlandı. Salep, dondurma, tatlı yapımında kullanıldığı gibi, Anadolu kültüründe kış mevsiminin geleneksel içeceği olduğu biliniyor. Lezzetli olduğu kadar şifalı da olan salep, tarımı yapılması konusunda Anamur'da önemli gelişmeler kat ediliyor. Anamur'da salep üretimi konusunda çalışmalar yapan üretici Safiye Derya'nın salep sevdasının 2019 yılında Anamur'un Akarca mahallesinde 30 kilogram ile başladığını belirtti.