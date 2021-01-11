Akdeniz ilçesinde kentsel dönüşüm hareketi başlıyor

CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN, Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan Barış Mahallesi'ni riskli alan ilan ederek kentsel dönüşüme dâhil ettiğini belirten Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, "Kentsel dönüşüm projeleri, Mersin için kaçınılmazdır. Mersin'in değişimi, gelişimi ve daha da yaşanılabilir bir kent olmasının yolu kentsel dönüşümden geçiyor" dedi. Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Çay Mahallesi'nde devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi ile Barış ve Bahçe mahallelerinde yakın zamanda başlayacak olan projeler hakkında değerlendirme yaptı. Cumhurbaşkanlığı'nın, Barış Mahallesi'ni riskli alan ilan ederek kentsel dönüşüme dâhil ettiğini belirten Başkan Gültak, mahalle sakinleri ile ikinci tur görüşmelerin başladığını söyledi. Mahalle sakinlerin projeye çok rağbet gösterdiğine ve birçok vatandaşın sözleşmeyi imzaladığını belirten Başkan Gültak, "İnsanlarımızın ekonomik durumlarını gözeterek, TOKİ yetkililerinin de duyarlılığı ve özverisi ile vatandaşlarımızın lehine sınırlarımızı zorladık. İçinde camisi, kültür merkezi ve kreşi olan, 400'ün üzerinde konutun yer alacağı güzel bir proje. İmzalar atıldıktan sonra Barış ve Bahçe'de dönüşüm gerçekleşmiş olacak. Yerinde dönüşümü sağlayarak, şehrimizi daha yaşanılır bir hale getirmemiz gerekiyor" dedi. Çay Mahallesi'nde gerçekleşen TOKİ konutları inşaatı hakkında da bir değerlendirme yapan Başkan Mustafa Gültak, projenin, tahminen önümüzdeki Haziran ayı içinde, belirlenenden daha erken tarihte tamamlanabileceğini söyledi. TOKİ yetkililerinden randevu aldıklarını belirten Başkan Gültak, "Burası tamamen Çay sakinlerine münhasır olacak ve vatandaşlarımızın görüşlerini de elbette alacağız. Rağbet yüksek, sıkıntı olacağını sanmıyorum. 140 dönümlük bir arazi, 14 dönüm üzerinde park ve yeşil alanları olacak. Binalar 3 ve 5 katlı. Bu hepimiz için tarihi bir fırsattır ve bu fırsatı kaçırmayalım" diye konuştu.