Başkan Kocaispir’in gazeteciler günü mesajı

ADANA'DA Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Gazetecilik mesleğinin sorumluluk, fedakârlık ve vicdan gerektiren zor bir meslek olduğunu ifade eden Başkan Kocaispir, "Demokrasinin temel taşlarından olan basın; düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Toplumun haber alma ve bilgilenme ihtiyacını objektif, ilkeli ve kaliteli habercilik anlayışı ile yansıtan gazetecilik mesleği sorumluluk, fedakârlık ve vicdan gerektiren zor mesleklerden biridir. Mesai mefhumu gözetmeden kutsal bir görev icra eden, ülke ve dünya gündemine ait gelişmeleri sıcağı sıcağına kamuoyuna aktararak toplumu bilgilendiren, milletimizin sesi, vicdanı olan tüm basın emekçilerimizin '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, başarılar diliyorum" dedi.