Mehmet sordu Çetin cevapladı

ADANA'DA Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in her hafta yaptığı "Sen Sor Başkan Cevaplasın" uygulamasının son toplantısının sürpriz bir konuğu vardı. Klavye başında Çukurovalıların sorun, istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Soner Çetin, uygulama sırasında beklenmedik bir mesaj aldı. Adnan Çakır isimli vatandaş belediyede olduğunu belirterek, "Oğlum sizi çok seviyor. Şu anda belediyeyiz. Sizi görmeyi çok istiyor" diye yazdı. Başkan Soner Çetin de Adnan Çakır ve 9 yaşındaki oğlu Mehmet'i makamına davet etti. Başkan Soner Çetin, yanına oturttuğu küçük hayranı Mehmet Çakır'a sosyal medya toplantısındaki işleyişi anlattı. Bir süre Mehmet Çakır'la sohbet eden Başkan Soner Çetin, küçük hayranına "ne olmak istiyorsun" sorusuna aldığı "doktor" cevabıyla çok mutlu oldu. Çetin, Mehmet Çakır'a çeşitliği hediyeler verdi