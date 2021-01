Melih ABİ: Rögar kapağının demirleri kırılmış sürücüler sıkıntı yaşıyor

Belediyenin ihmali can yakacak!Fotoğrafa dikkatle bakın.Burası Adana Esas 01 AVM'nin hemen önü.Buradan geçen araç sürücülerinin vay haline.Demir kırık değil neredeyse hiç kalmamış.Araç sürücüsü buraya düştüğü an yandı.Hele süratli bir sürücüyse ölür.Ölüm tehlikesi yanında aracın ciddi şekilde hasar görmesi de söz konusu.Mutlaka arıza olarak bildirilmiştir.Bir an önce gidin yapın, kaldırın bu kırık şeyi.İnsanlar tedirgin olmasın.BU motosiklet sürücülerinin işi gerçekten zor.Üzerine sürüp insanı yok sayan zalim araç sürücüleri var.Beyinsiz magandalar!Vicdanları yok!İnsan da değiller.Yolda giden motosikletlinin önüne kırarlar.Sağdan gideni kaldırıma sıkıştırırlar.Yani yok sayarlar!Fotoğraftaki yok sayılanlardan!Karşı tarafta araç kuyruğu var.Motosiklet sürücüşü de kendi yolunda ilerliyor.Çizgilere bakılırsa orada araç geçiş yasağı da var!Ama dinleyen kim?Motosiklet sürücüsünün üstüne üstüne geliyor!Allah'tan kamera ile çekmiş motosiklet sürücüsü şikayet etmiş.Bundan sonrası trafik ekiplerinin.Yazın cezayı bunlara bir daha yapamazlar.