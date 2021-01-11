Tarım işçileri kısıtlamada üretime devam etti

ADANA'DA koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan kısıtlama sonrası kent sessizliğe bürünürken, tarım işçileri ise meyve-sebze üretimine devam ediyor. Salgın sürecinde üretime devam ettikleri için mutlu olduklarını dile getiren tarım işçisi Melahat Can (40), "Bu süreçte insanların evinden meyve-sebze eksik olmasın diye üretip çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Meyve-sebze ihracatçısı Erdal Kaya ise ülkede yaşanan kuraklık riskine değinerek özellikle portakalın rekoltesinde düşüş yaşandığını belirtti. Salgın sonrası birçok sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de zorluklar yaşansa da işlerinin yürümesinden dolayı mutlu olduklarını kaydeden Kaya, kısıtlama günlerinde bahçecilere özel izin verilmesinin güzel bir karar olduğunu söyledi. Portakal, limon ve mandalina hasatlarının son günlerde yoğun geçtiğini belirten Kaya, "Türkiye içi piyasa biraz durgun olsa da ihracat çok hareketli. Buradan yurt dışına narenciye yolluyoruz. Tabi ülkede kurak geçen bir yıl var. Yağışlar az olunca haliyle etkilendik. Mandalinada o kadar düşüş yok ama yağış azlığı portakal rekoltesini düşürdü" dedi. Gümrük işlerinden sorumlu Dilek Bardakçı ise sabahın ilk ışıklarında başlayan mandalina hasadının bitmesinin ardından yaklaşık 25 ton mandalinanın TIR'lara yüklenerek Irak'a gönderileceğini söyledi.