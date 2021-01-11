Tosyalı: Bu özel günü birlikte kutladık

HATAY'DA İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Tosyalı, yayımladığı mesajda, tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanlarının halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmekte olduğunu söyledi. Gazetecilerin zor şartlarda önemli bir görev ve sorumluluk üstlendiklerini ifade eden Başkan Fatih Tosyalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Basın çalışanlarına, ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 212 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 1961 tarihinden bu yana ülkemizde "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kabul edilen bu özel günü hep birlikte kutluyoruz" diye konuştu.