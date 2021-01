Tosyalı: Esnafımızın her daim yanındayız

HATAY'DA İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, her fırsatta ilçede ki esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini birinci elden dinlemeye ve çözüm üretmeye özen gösteriyor. Tosyalı, yoğun programlarına karşın her fırsatta vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelmeyi ihmal etmiyor. Her fırsatta esnafla bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Tosyalı, önceki gün yine esnaflarla bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgiler verirken, esnafın sorun ve isteklerini de dinledi. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnafa büyük önem verdiğini belirten Başkan Tosyalı "İskenderun Belediyesi olarak her zaman ilçe esnafımızın yanındayız. Bu çerçevede Numune Mahallesinde bulunan balık ve sebze halinde çok değerli esnaflarımızı ziyaret ederek sohbet ettik" dedi.