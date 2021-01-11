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Yasaktan kaçtı faciaya neden oldu

’da sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan ve polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarptı. Sürücü ağır yaralanırken yaya yaşamını yitirdi

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 11.1.2021 ABONE OL
Yasaktan kaçtı faciaya neden oldu
Adana'da pandemi dönemi kapsamında alınan önlemler arasında bulunan sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan Kemal Erdi Şimşek, polisin "Dur!" ihtarına uymayarak çevirmeden kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından genç adam sürat motoruyla karşıdan karşıya geçen 76 yaşındaki Ahmet Tuğal'a çarptı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Şişmek ağır yaralandı. Sürat motoru aşırı hız yüzünden kaza yerinden 240 metre ileride durabildiği belirlendi. Kaza Yüreğir ilçesinde bağlı Haydaroğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Kemal Erdi Şimşek (30) pandemi döneminde alınan önlemler arasındaki sokağa çıkma kısıtlamasında sabah saatlerinde 01 EZH 77 plakalı yarış motoruyla dışarı çıktı. Genç adam Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundan Ceyhan istikametine doğru ilerlerken polis "dur" ihtarında bulundu. Bunun üzerine sürücü Şimşek durmayarak polisten kaçmaya başladı. Polisin peşine düştüğü Şimşek, Karataş Bulvarına geldiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Ahmet Tuğal'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam ağır yaralanırken sürücü Şimşek'te direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çarptı. Sürat motoruysa sürüklenerek 240 metre ileride durdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tuğal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şimşek ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Şimşek'in de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Acı haberi duyan yaşlı adamın yakınları olay yerine gelerek gözyaşına boğuldu. Hayatını kaybeden Tuğal'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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Yasaktan kaçtı faciaya neden oldu
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