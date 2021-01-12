Akdeniz’in ilk asfalt plenti hayata geçecek

MERSİN'DE, Akdeniz Belediyesi'nin ilk kez tesis kurulumu hazır bir asfalt plenti kazanacağını belirten Belediye Başkanı Mustafa Gültak, plentin 2021 yılının ilk çeyreğinde hayata geçeceğini söyledi. Akdeniz'de; iki ay içinde soğuk asfalt, satıh kaplama asfalt dökme tesisinin de tamamlanacağını belirten Başkan Gültak, "DMO'da da gerekli çalışmalar yapılıp paraları yatırıldı, ihaleleri bitti. Özellikle köyden dönüşen mahallelerimiz için bunun büyük önemi var. Soğuk asfaltı, bahçe yolları ve ara yollara, 2021 yılı baharından itibaren dökmeye başlayacağız" dedi. Gültak, "Kardeş Belediyelerimiz olan Şahinbey ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nden alacağımız yardım ve destekler sonucunda da Akdeniz Belediyesi'nin ilk kez sıfıra yakın, bütün tadilat ve tamiratları yapılmış ve tesis kurulumu hazır bir asfalt plenti olacak" dedi. Gültak, "Akdeniz'in ilk kez bir plenti olacak. Bütüm ve mucuru biz alacağız. Artık asfalt ihalelerine çıkmayacağız" diye konuştu