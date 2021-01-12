Erdoğan takıma tam puan verdi

Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Beşiktaş
ile 2-2 berabere kalan Atakaş Hatayspor
'da oynanan futbol teknik kadro ve yönetimi sevindirdi. Teknik direktör Ömer Erdoğan, "Oyun anlamında sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Fiziksel anlamda iyi durumdayız. Bunu devam ettirdiğimiz sürece inşallah çok güzel başarılara imza atarız"
dedi.
GOLÜMÜZ VERILMEDİ
Erdoğan, "Ben teknik direktörlüğe başlarken hakemlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmama kararı aldım. Eğer bir VAR sistemi varsa bu özellikle Akintola'nın attığı golde benim gördüğüm kadarıyla top rakipten geri geliyor. Gol olmasını düşünüyorum. Çok çabuk karar verdi"
dedi. Erdoğan, her hafta
daha iyiye gittiklerini söyledi.